近日，中國上市公司協會發文表示，截至2021年11月30日，A股上市公司4640家，較年初新增479家，月均新增43家。依此節奏，2022年8月上市公司家數料將突破5000家，距去年突破4000家整數關口僅用時1年。

此前4個1000家新增分別用時10年、10年、6年和4年。科創板設立並試點註冊制以來，上市公司數量加速度遞增。

中國上市公司協會報告指出，截至2021年10月31日，4493家滬深A股上市公司按期披露2021年前三季度業績，前三季度合計實現營業收入46.89兆元(人民幣，下同)，年增長27.31％。其中非金融實體類上市公司共實現營業收入39.21兆元，年增長32.20％。

淨利潤方面，2021年前三季度，A股上市公司合計實現淨利潤4.43兆元，年增長28.41％。其中非金融實體類上市公司共實現淨利潤2.53兆元，年增長39.78％。

報告指出，2021年前三季度，近九成上市公司實現盈利，超六成公司淨利潤同比增長，三成上市公司淨利潤年增幅超過50％，上市公司主營業務集中度日趨顯著。