車廠加速導入SiC(碳化矽)，研調機構預估，2023年碳化矽元件價格與矽基元件將會達到2.5倍甜蜜點的價差，屆時導入中階車款，車廠仍能獲利。

由於碳化矽能量損耗低、具耐高壓、耐高溫、高頻化等特性，不僅適合於汽車嚴苛環境下使用，延伸好處是降低系統成本、提升功率密度等，因此雖然碳化矽(SiC)價格較矽半導體高出許多，車廠仍有很高採用意願，目前車廠導入碳化矽產品以主驅逆變器及車載充電器(OBC)速度較快。

DIGITIMES Research分析師林芬卉表示，目前車廠積極導入的碳化矽應用產品為主驅逆變器及車載充電器。主驅逆變器方面，因碳化矽有利於系統效率提升、減少電池容量等，最能展現出系統級成本優勢；舉例來說，2021年中高階車款導入碳化矽主驅逆變器，整車總成本降幅可達160美元以上，預估2023年將可進一步降低230美元以上。

碳化矽應用於車載領域，除有利於降低系統成本外，其價格亦逐年呈現下跌趨勢。以6吋碳化矽晶圓為例，2021年價格約為1000美元，預估2023年將降至700美元；碳化矽元件價格方面，預估2023年與矽基元件將會達到2.5倍甜蜜點的價差，亦即導入中階車款時，車廠仍能獲利。

在車載充電器方面，導入碳化矽好處為可藉大功率縮減充電時間，以及提升功率密度(power density)以縮減體積。目前車載充電器主流規格為6.6kW，預估2022年(含)以後11kW(含)以上漸成為主流規格，而隨著功率愈加提升，更有利於高規1200V碳化矽元件導入。