亞光(3019)旗下子公司AOIL私有化精熙國際(開曼)(精熙-DR)(9188)，精熙第2大股東佳能(2374)可望因精熙私有化有5.12億元現金匯入，每股淨值可望提升0.21元，今天股價逆勢收高。

精熙國際於香港掛牌上市不僅固定費用高，流通性也不佳，亞光旗下子公司AOIL日前宣布以協議計畫方式，提出私有化精熙國際(開曼)之要約，經由溢價買回的方式，讓投資人有變現的機會，同時也希望藉由私有化，增進亞光和精熙的經營綜效。

為強化持有人釋股的意願，今年初，亞光加碼宣布將每股收購價格由0.88港元提高至0.999港元，相較於停牌前的收盤價0.57港元，溢價幅度由原先的54.4%拉高至約75.3%。

亞光於18日公布最新私有化進度，根據公告顯示，已敲定於2月22日在香港召開法院會議及股東特別大會，依進度推估，臺灣及香港市場最後交易日將落在3月3日，另終止上市生效日為3月18日，而支付註銷價款給精熙-DR持有人的時點應會落在4月12日。

精熙-DR指出，由於最後交易日落在3月3日，若持有人3月4日仍仍持有精熙-DR，將依原上市地國法令以及協議計劃按每單位0.999港元之代價參與該私有化及下市計劃，並同步於3月18日自香港及臺灣終止上市。

佳能為精熙第2大股東，精熙國際私有化後，佳能將有5.12億元現金匯入，雖然放在股東權益項下，對每股盈餘不會有挹注，但可提高佳能每股淨值0.21元。

佳能轉型為智能光學模組整合方案公司成果逐漸顯現，其中邊緣AI(Edge AI)產品在官方公部門目前已出貨並應用在墨西哥及馬來西亞之全面性智慧城市計畫、北美高速公路車輛辨識、鐵道智慧運輸等官方專案，商用領域則應用在智慧零售、智慧車隊、停車管理等；在車用部分，佳能透過與日系企業在光學領域長期關係，車用鏡頭光學模組已獲多家日系企業認證，並將應用於自動駕駛系統(ADAS)中，預期明年上半年相關合作計畫即會正式啟動。

佳能預估，車載鏡頭系統今年營收占比將達20%以上，Video相關(含360度相機)占比最高達45%，新產品也可望推升毛利向上升。