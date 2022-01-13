輔仁大學為追求真、善、美、聖，全人教育之師生共同體，致力於中華文化與基督信仰之交融，以基督博愛精神，獻身於學術研究與弘揚真理，促進社會永續均衡發展，增進人類社會福祉，以達到知人、知物、知天之合一理想。藝術學院院長馮冠超，帶領學生參加第三十屆時報金犢獎國際競賽累積實戰經驗，歷經與全球各地學子角逐後脫穎而出，獲頒金犢獎一名、銀犢獎一名、第一名五名、第三名一名，以及最佳人氣獎、最佳貢獻獎等十項大獎，特邀請輔仁大學校長江漢聲、教務長王英洲，及全體獲獎師生共同上台接受頒獎。

輔仁大學旗開得勝 勇奪時報金犢獎十項大獎

金犢獎／第一名作品「煩惱搖不掉，就搖邦德奶昔!」，創作者：輔仁大學應用美術學系翁子歡，指導老師馮冠超。(圖/時報獎執委會提供)

翁子歡接受專訪時表示，這次作品在畫面呈現上，與其直接使用青春活力的感覺來表現，不如去跟學生的生活做連結，像我們在無數個熬夜的夜晚，把這份情緒轉化成喝完奶昔後的滿足感會更顯張力，這次創作最令人感到不可思議的，便是讓這作品從一個家裡的小角落，直接躍升至這麼多人的大舞台上，謝謝院長一直願意鼓勵、督促我們參加競賽，所以才有機會能參加頒獎典禮領獎，這次獲獎給了我很大的肯定跟勇氣。

銀犢獎／第一名作品「余生所閱書籍多三上」，創作者：創作者：輔仁大學應用美術學系凃翊蓁，指導老師馮冠超。(圖/時報獎執委會提供)

凃翊蓁在受訪時表示，曾經在書上有讀過歐陽脩所說的一句話：余生平所作文章多三上，如果歐陽脩穿越到現在，一定會很喜歡掌閱APP，所以就把歐陽脩結合到現在的生活場景，創造出如此具有新意的作品。這是他人生中第一次參加如此具規模的競賽，甚至能一路從入圍到獲得大獎，很謝謝老師的指導與肯定，未來會想多參加金犢獎，多認識了解其他優秀獲獎者的創作。

輔仁大學獲獎者合影，左起：江欣穎、余品諠、許鈞凱、馮冠超院長、曾以樺、凃翊蓁、王宣婷、翁子歡。(圖/時報獎執委會提供)

輔仁大學藝術學院院長馮冠超，在專訪時表示很開心輔仁大學能夠獲得這麼多獎項，包括五項台灣第一、金、銀、最佳人氣獎等，這次參賽的時間緊迫且沒有太多的指導時間，而學生靠著認真與創意的點子，讓他們能有所突破奪得大獎，不是指導老師厲害，而是輔大的學生真的很優秀，我們還有許多可以更好的地方，未來會針對缺點改善、做得更好，感謝主辦單位能夠提供一個重要的競爭平台，讓優秀的學子有能夠發揮專才的空間。

時報金犢獎是世界華人地區歷史最悠久的青年創意競賽，參賽人次累積全球超過一千萬人，每年邀集來自美國、韓國、澳洲、歐洲、印尼、新加坡等學生共襄盛舉，時報金犢獎三十年致力於培育全球優秀青年學子，在學生時期揮灑創意、累積實戰經驗，成為全球華人青年的最高嚮往。今年度全球作品件數超過八萬件，全球選出共十五座金犢獎，其中五座由國立高雄科技大學、朝陽科技大學、輔仁大學、樹德科技大學獲得，足見台灣師生在培育優秀青年的付出與努力。