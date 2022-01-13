國道1號后里到大雅段拓寬案時程長達9年，立委江啟臣（左）盼加速推動。（王文吉攝）

國道1號后里到大雅段壅塞回堵省道，立委江啟臣13日邀集相關單位會勘，高速公路局長趙興華表示，行政院已核定拓寬案可行性評估，預計投入94.7億元拓寬雙向各1個車道，全長約12.5公里，後續將送環境影響評估等。江啟臣表示，改善計畫要等9年，無法滿足民眾需求，盼縮短期程。

立法院交通委員會13日至台中豐原考察「台中地區交通建設」，高速公路局簡報說明「國道1號后豐端至豐原端壅塞改善方案」，2020年3月啟動國1后里至大雅路段拓寬可行性評估，行政院於本月10日核定，計畫總建設經費約94.7億元，目前雙向3線道拓寬為4線道。

趙興華表示，後續將進行綜合計畫、環評、基本設計、用地取得及施工等，整體建設期程約需9年，順利的話，預計2030年12月完工。而區段間的大甲溪橋路段已有40多年歷史，基礎已裸露、耐震性也不足，配合拓寬工程，將採全橋改建，以提升國道安全及防洪能力。

趙興華也提到，后里至大雅段共有8座跨越橋，會限制道路拓寬，其中有3座會打掉重做。至於豐原交流道部分，將採增設神岡方向南下出口匝道及南下入口匝道，以紓解現況及未來匝道、聯絡道與地區聯絡道路口服務水準不佳的交通瓶頸，未來交通運轉會發展更正常。

江啟臣認為大台中人口不斷成長，車流也增加，壅塞改善計畫需要9年，可能無法回應民眾需求，盼縮短期程。豐原區社皮里長涂力旋也反映，國道1號主線車流回堵交流道甚至省道，目前儀控只是短暫治標，希望能有治本的方法。

對此趙興華盼市府配合辦理都市計畫檢討，以拓寬豐原交流道附近的神岡區中山路及豐原區中正路，台中市政府允諾配合辦理。趙興華也承諾屆時優先辦理豐原交流道改善工程。