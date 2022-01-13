【LIVE直播】兒遭柔道教練狠摔傷重不治 黃母赴地院提告

台中7歲柔道童遭重摔腦傷 苦撐70天宣告不治。（家屬提供）

台中市豐原區7歲黃姓男童去年4月練柔道時，遭何姓教練、學長重摔20多次導致腦出血昏迷，搶救70天後不治，黃童母親今（13日）對何姓教練、男童4年級廖姓學長及其家長，還有台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會求償，提出刑事附帶民事損害賠償，求償總金額共1800萬。

年僅7歲的黃姓國小男童，去年4月21日到台中市某柔道館練習柔道時，遭4年級廖姓學長以及68歲何姓教練重摔20多次，導致頭部重創腦死，送醫搶救70天，仍不幸於6月29日晚間離世。

何姓教練去年6月4日被依對兒童傷害致重傷罪嫌起訴，起訴指出，何男雖無柔道教練證，但從2015年開始，持續在豐原區的柔道館授課，今年4月21日，他明知黃姓男童只是7歲的小孩，都還沒有學好柔道基本動作、護身倒法，卻指使其他學員與黃童對練。

而因為黃姓男童不願意繼續練習，出口罵「教練是大笨蛋」，引發何男不滿，他竟又站出來以練習之名，逕行對黃童做過肩摔、丟體、拋摔等柔道動作，即便黃童已經開口表示很痛，何男仍不顧孩童哀求、繼續對他重摔10多次。

直到黃童因身體真的不適、出現嘔吐情況，何男雖暫停對黃童的重摔施虐行為，但僅止於清理現場，待現場清理完後，何男又繼續對黃童做過肩摔等柔道招式，導致黃童頭部多次撞擊地板，最後癱躺在地上，送醫診斷為顱內出血、中樞衰竭，昏迷指數3。