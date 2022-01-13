新興手機品牌realme台灣商務長鍾湘偉表示，2021年在台創下銷售量年增兩成的佳績，市占率排名穩定維持在前五名，隨著台灣手機市場恐更萎縮至500～550萬支，realme要維持過去的高成長有困難，2022年將以守住原本的強項萬元以下市場、開拓1～2萬元市場為主要任務，目標是將1～2萬元產品在realme銷量占比拉高至20％，並在該價位帶取得第五名。

realme台灣銷售量雖然一度受到2021年台灣因疫情加重、消費者足不出戶而受阻，原先預定上半年在台開賣的新產品因而延後至9、10月間陸續上市，下半年又面臨半導體零組件缺貨、影響供貨量的問題，即使挑戰多，鍾湘偉表示，2021年realme在台銷售量仍較前一年成長20％，在台排名都有第四、五名，以產品價位帶來看，realme萬元以下產品在該價位帶市占率都有前三名。

不過鍾湘偉也指出，台灣手機市場近年來明顯萎縮，2014、2015年市場規模都有6～700萬支，受到電信業者合約期限延長、5G手機價格仍偏高影響，2020、2021已經下滑至500～600萬支，他預估2022年恐怕將進一步衰退至500～550萬支，除了市場規模衰退之外，realme身為新進品牌、高速成長的紅利也已經差不多耗盡，繼續維持過去兩年的高速成長並不容易。

也因此面對2022年，鍾湘偉認為，realme在台將以繼續固守萬元以下價位帶的既有強項之外，也規劃每季都推出1～2萬元價位帶的5G手機新品，以拓展新市場，目標是將該價位帶產品在realme占比拉高至兩成，相當於在該價位帶拿下市場第五名的成績。而據了解，這個價位帶以往是realme的弱項，在realme銷售量占比僅有1成上下。