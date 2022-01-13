所謂「如魚得水」，正是比喻彷彿魚兒置身水中那樣自在悠游，憑著自己所長在適合環境盡情發揮。你相信在水中游來游去的金魚也能駕車嗎?根據美國「全國公共電台」（NPR）報導，遠在以色列古里安大學(Ben Gurion University of the Negev)有一批科學家正在進行一項實驗，研究人員試著訓練金魚控制車輛，探索魚類在陌生的陸地上是否也具備定位能力。

事實上，動物與生俱來的導航能力是生存的關鍵，有助於他們躲避危險、尋找安全休憩地和吸引配偶等等，各式各樣使牠們存活下來的行為都相當重要。

根據古里安大學發布的新聞稿指出，為了克服魚類不具備探索陸地環境的本能，起先，研究人員設計一輛底部裝有輪子的魚動車(FOV)，將放有一隻金魚的魚缸擺在上面，並架設攝影機記錄魚動車行駛路徑。畫面可以看到，即使到了室外，金魚還是可以輕鬆導航到指定地點，經過幾天的訓練下來，不論研究人員怎麼改變出發位置，就連前方有一道牆阻礙，金魚還是能辨別正確方向。

以色列科學家教金魚駕車。

該研究最後得出兩個結論。第一，物種導航能力是常見的，而不是取決於外在環境。其次，除了水中環境以外，金魚擁有學習水中之外的複雜環境的認知能力。古里安大學自然科學院博士吉文說，「這就像人類學習騎腳踏車或開車一樣，起初都很難、很有挑戰。」

「會需要更多研究甚至擴展到更複雜的空間、地形，比方說開放的陸地環境。」更補充，「未來可能嘗試角色互換，測試陸地生物置身水中環境的可能，以得出更客觀的結果。」