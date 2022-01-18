許多人出門遊玩都會選擇入住民宿，但如果沒有事先做好功課，恐怕會踩雷，YouTuber小毛分享，他和4名友人到台中跨年，入住位在台中市北屯區的一間民宿，但該民宿有多處缺點讓他們忍無可忍，最後打消住2晚的念頭，隔天改入住其他民宿，並呼籲「千萬不要為了省錢，跟自己的住宿環境過不去」。

YouTuber小毛8日上傳影片「跨年住補習班！？今天不拍難吃系列!!帶你們看看什麼叫台中鬼店」，分享他與4名友人一起到台中跨年的旅程，順便開箱他們入住的民宿。

小毛說，他們到現場才知道，該民宿原先是一間補習班，但業者不僅沒有將原本補習班的招牌拆除，連內部裝潢也幾乎沒有更動，認為業者只是隔出浴室，再放幾張床後就對外開放。

該民宿浴室窗戶僅用一塊大小不符合的隔板遮擋，墊腳就可以看到裡面的人在做什麼。（圖／翻攝自YouTube頻道小毛）

小毛指出，該民宿的浴室窗戶雖然很大，但僅用一塊大小與窗戶不符合的隔板遮擋，只要墊腳就可以清楚看到裡面的人在做什麼。此外，業者也沒有提供吹風機，但就算有吹風機也不能使用，因為民宿隔音效果差，用了也會被其他房客檢舉。

小毛嘆，「千萬不要為了省錢，跟自己的住宿環境過不去」，表示該民宿有多處缺點都讓他忍無可忍，最後5人打消入住2晚的念頭，隔天改入住其他民宿，也不要求業者退費。

截至目前為止，該影片已累積超過5萬人次觀看，不少網友留言回應，「沒看過這麼強的民宿」、「如果稍微講隔板弄漂亮點不要這麼隨便，其實可以改造成補習社主題民宿」、「廁所的窗戶只遮一部份真的很扯」。