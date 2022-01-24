台中市長盧秀燕上午視察位於北屯區仁和快打站。（馮惠宜攝）

台中市出現Omicron本土病例？根據疾管署網站「本土病例地理分佈」統計資料顯示，台中市24日出現1起新冠病毒本土確診病例，市長盧秀燕24日早上視察北屯仁和快打站時表示，中央疾管署弄錯了，稍後就會更正；據悉該案為入境在台中居檢的丹麥人士，是境外移入個案非本土個案。

根據疾管署網站「本土病例地理分佈」統計資料顯示，今年至今Omicron本土確診統計資料顯示，今年全台最多確診出現在桃園的189人，其次依序為高雄市41人、台北市11人、新北市11人、新竹市5人、新竹縣2人、基隆市1人、「台中市1人」，消息一出也引發台中人恐慌一早詢問電話打爆1922。

對此，盧秀燕稍早在視察北屯區仁和快打站時表示，昨天衛生局跟中央連繫，證實是弄錯了，她表示，獲悉台中市有1例，團隊覺得很奇怪，如果有一例我們會知道，經連繫，疾管署表示：不好意思弄錯了，會再更正，證實是虛驚一場。

據悉，該個案為境入移入目前在台中居檢個案，為一丹麥籍人士，經台中市衛生局與疾管署連繫，疾管署網站「本土病例地理分佈」將會更正。