返鄉人潮出籠，台中市環保局今日上午前往沙鹿火車站進行清消。（陳淑娥攝）

台中市出現2例確診病例，市長盧秀燕29日前往沙鹿車站視察清消作業，針對北部有縣市提高防疫等級，她表示，台中市疫情尚在可控範圍之內，目前仍維持跟中央一致，不過，疫情是瞬息萬變，若有任何風吹草動或疫情更嚴峻，不排除會考慮。

盧秀燕指出，台中市昨日出現2個確診案例，但一例在台中沒有足跡，另一例在沙鹿，該案除了昨天匡列16人外，後續再匡列22人，PCR採檢結果全數為陰性。

盧秀燕說，過年期間要更加強及落實清消，尤其南北移動返鄉潮已開始，昨晚人潮有變多，這幾天陸續會回來，這一波為愛防疫，守護台中的清消行動，全市有643個人潮密集熱點，包括交通場站、風景區、宗教場所以及經濟領域，還有移工居住及活動地，大約有2.5萬名專業人員及志工會投入環境清消工作。

至於有北部縣市自行提升防疫等級，台中市因出現案例，是否會考慮跟進？盧秀燕強調，到目前為止，疫情尚在可控範圍之內，台中市府防疫等級維持跟中央一致，沒有進一步限縮經濟行動，讓大家好過年，不過，疫情是瞬息萬變，如果有任何風吹草動，或者疫情有更嚴肅時，不排除會考慮。