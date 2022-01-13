光學族群股王大立光法說會（3008）落幕，釋出展望雖不像同天舉行的台積電法說會引起市場轟動，但1、2月傳統淡季業績下滑等訊息符合市場預期，且因股價低迷已久，外資圈多把焦點放在8P鏡頭、高階專案與車用鏡頭的長遠前景上，市場反應並不像過去幾次那般悲觀。

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出，大立光第四季毛利率雖低於預期，但可以確定短期營運逆風已經過去，從經營管理階層的說法，也可印證智慧機相機規格於2022年將重拾升級循環。

因此，花旗環球強調，蘋果新一代的iPhone中將針對鏡頭功能升級，而大立光憑藉技術優勢，仍將技壓競爭對手。

花旗環球證券進一步剖析，隨越南走出疫情生產限制，相機模組的供應正逐漸恢復正常，有利蘋果供應鏈營收回神。放眼2022年，賴昱璋研判，蘋果下半年新iPhone主鏡頭將升級4800萬畫素、前鏡頭升級為6P鏡頭，替大立光帶來更高的單位售價；更重要的是，大立光可以再拉大與玉晶光、舜宇光的市占差距。

另一方面，Android陣營智慧機品牌也沒閒著，各品牌2023年可望導入更多潛望鏡設計與8P鏡頭產品，再度驅動大立光產品單位售價走揚。花旗環球證券給予大立光「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價2910元。