領年終的1月份，各大品牌紛紛推出新品吸客，特別是年節出遊前夕，相機品牌也為攝影愛好者帶來新機、新鏡頭，讓大家準備好出遊拍出好照片，Olympus的OM SYSTEM也推出了全新的M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO鏡頭，主打媲美F1.2系列出色的羽狀散景，但卻袖珍輕巧好攜帶，就算背小包也能輕鬆帶出門。

OM SYSTEM全新的M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO鏡頭，主打可拍出如羽毛般柔美的日系唯美散焦效果。（OM Digital提供）

OM SYSTEM全新的M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO鏡頭，為品牌首款F1.4定焦系列鏡頭，實現從焦點、到焦點外區域逐漸模糊的背景虛化效果，以打造如羽毛般柔美的日系唯美散焦效果，在最大 F1.4光圈設定下，從畫面中心至邊緣間，也能拍出清晰銳利的成像，加上獨特的光圈葉片設計，成就了乾淨細緻的星芒效果，而且淨鏡頭重量為247g，配合OM-D E-M5 Mark III相機使用僅662g，更具有相當於IPX1防禦標準的防塵和防水滴性能，以及攝氏零下10度的耐寒能力，就算要上山拍台灣難得的雪景也沒問題。