美股周四收黑，台積電ADR因法說會報喜大漲5.26%，今(14日)開盤上漲12元，以673元開出，激勵台股開盤以18509點、上漲72點開出，指數開高後隨即翻黑，聯發科盤中跌逾4%至1055元，大立光法說失色股價殺至2140元亮燈跌停，台積電漲幅縮小，一度拉回平盤，大盤指數重摔至18213.44點，回測18200點關卡，下跌223.49點。

台積電法說會調高營收及毛利率成長預測，台積電ADR周四開盤衝高逾9%，一度漲至145 美元，創盤中新高，隨後漲幅拉回，終場收漲5.26%，收在139.19美元，創下收盤新高，換算成台北交易股價相當於769.58元，溢價高達16.3%。

美國聯準會副主席提名人布蘭納德(Lael Brainard)出席參議院提名聽證會時證詞偏鷹，多位聯準會官員不約而同對外表達最快3月開始升息的態度，加以投資人獲利了結，道瓊工業指數下跌176.70點，跌幅0.49%，以36113.62點作收；標準普爾500指數下挫67.32點，跌幅1.42%，收在4659.03點；那斯達克指數重挫381.58點，跌幅2.51%，收在14806.81點；費城半導體指數下跌89.37點，跌幅2.29%，收在3811.84點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲5.26%，聯電ADR也上漲1.24%，日月光ADR則下跌0.38%。

台股13日上漲61.53點，收在18436.93點，成交值2773億元，三大法人合計買超174.28億元，外資及陸資買超174.46億元，投信買超11.08億元，僅自營商賣超11.26億元。