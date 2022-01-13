隨著農曆春節的腳步逼近，各大量販、超商賣場進入年菜大戰！其中，大買家量販店今年特別引進2018至2021連續四年獲台北米其林必比登推薦的「祥和蔬食系列年菜」搶市！其中，最熱銷的為「祥和蔬食招牌蓉城口水雞」、「祥和蔬食紅燒獅子頭」，有別於大魚大肉葷食年菜，今年來點蔬食新意。

此外，大買家並與台南名店「承樑老」合作，量販通路獨家販售功夫菜「承樑老桂花酒釀蹄膀」，曾獲台南十大伴手禮、每月狂賣40萬包。

大買家為了刺激買氣，1月13日至1月21日至大買家消費滿2000元，加碼再送500元滿額折價券；消費滿1000元還送「月月抽萬元摸彩券」乙張，大買家月月抽活動至4月30日。

大買家表示，網羅全台店特色年菜、伴手禮，最熱銷如高雄名店「岡山一新羊肉爐」、宜蘭國宴美食「阿萬之家蔗燻鴨賞」、台北南門市場四代傳承老店「南門魚丸店手工蛋餃系列」等。

此外，人氣伴手禮如彰化60年老店「水根肉乾禮盒」、台中十大伴手禮「豬寶妹玉帶鳳凰捲禮盒」、桃園老字號「龍情花生糖禮盒」、嘉義65年老字號「恩典方塊酥禮盒」、苗栗三灣鄉農會「梨玉露禮盒」、西螺老品牌「瑞春五虎醬油禮盒」等，集結了全台各地排隊名店伴手禮，選擇豐富。

水果禮盒部分，大買家今年特別引進哈密瓜的精品「民雄阿露斯網紋雙色禮盒」、「日本特級青森蘋果禮盒」等頂級水果禮盒，春節限定，數量有限，售完為止。