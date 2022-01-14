聯準會多位官員有關於通膨和升息的談話透露出美國央行在3月就啟動升息幾乎已成共識，連漲了3天的科技股湧現獲利了結賣壓，周四美股主要指數全面收黑，那斯達克慘跌2.5%。台積電ADR創下盤中與收盤歷史新高，其法說會令投資人驚艷。

★主要指數

道瓊工業平均指數跌176.7點或0.49%，為36113.62點，盤中一度跌逾200點。

標普500指數跌67.32點或1.42%，為4659.03點。

那斯達克綜合指數跌381.58點或2.51%，為14806.81點，創下1月5日來最大單日百分比跌幅，並將過去3天累計1.7%的漲幅全數回吐。由於聯準會公布的去年12月會議紀要意外偏向鷹派，那斯達克指數在1月5日重挫3.4%。

費城半導體指數收跌2.29%，為3811.8點。

★消息

美國上周（截至1月8日）初領失業給付人數為23萬人，超出市場預期的20萬人。

聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）在參議院出席其副主席提名聽證會中表示，控制已經飆升至近40年高點的通膨，是聯準會當前的首要之務。她同時也暗示聯準會準備在3月開始升息，成為釋出該信號最高層的央行官員。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）等其他央行官員都在這兩日談到收緊政策的必要性。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示他支持自3月起開始升息，今年升息3次，但如果通膨惡化，他也能接受更多次的升息。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）透露最早3月就可能升息。亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）預期聯準會從3月起升息，今年將升息3次，也將「迅速」縮減龐大的資產負債表。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）預期央行可能自3月起升息，且今年可能升息4次。克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（ Loretta Mester）表態支持在3月升息，並「盡快」縮減聯準會的資產負債表。

美國勞工部公布，去年12月生產者物價指數（PPI）年增9.7%，超出去年11月的年增9.6%，並創下2010年有此數據以來的最高記錄，但低於經濟學家預估的年增9.8%。

美股財報季本周登場，摩根大通、花旗和富國銀行將於周五公布去年第四季業績，大型科技公司於下周發布。根據Refinitiv出具的IBES數據，標普500指數成分股2021年第四季獲利估將較2020年同期成長22.3%，雖然遠不及2021年前三季表現（第一季年增52.8%、第二季年增96.3%、第三季年增42.6%），但仍屬強勁。

根據Vanda Research調查，散戶已經在財報發布前加碼銀行股。(2-1)