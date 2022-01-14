新竹市長林智堅提出「大新竹」構想後宣布棄選，引發政壇關注，而民進黨則是積極推動新竹縣市合併升格。財信傳媒董事長謝金河日前在臉書指出，感受到新竹塞車的可怕，自己在體育館及運動中心周邊跑步，經過之處，發現車子根本不會動；他認為假如從這個現象來看，現在似乎應該放棄政治成見，朝野政黨應好好恊商新竹縣市合併的事。對此，有網有在相關新聞底下留言表示，「來桃園看看，上班時間上國道塞多久啊！怎麼辦？」「合併與否跟上下班塞車有什麼關係？」

謝金河11日在臉書指出，跑完步回到飯店吃早餐，洗澡，車子在八點五十分出發，車子啓動，自己在車上和團員們聊整個經濟與投資情勢，足足講了近半小時，發現車子沒在動，往窗外看，才知道這是早上只花了五分鐘就跑到的遠東百貨竹北店及竹北運動中心，也就是說，車行半小時，大約只行駛500公尺，這個塞車，顯然是從六點多塞到九點多，這真的很可怕。

謝金河表示，喜來登飯店週邊到勝利街，這一帶豪宅林立，架勢已不輸台北，可以想像這些年，竹科創造很多科技富豪，整個竹北十分興旺，沿著豆仔埔溪跑，經過聯發紡織的工廠，十幾年前，葉清澤董事長曾陪我來看廠，那時四周都是田，現在全部蓋豪宅，移居竹北的人增多，這可能也是交通打結的原因。因此他認為，假如從這個現象來看，現在似乎應該放棄政治成見，朝野政黨應好好恊商新竹縣市合併的事。

不過，網友對於這番言論似乎不太認同，有網友紛紛在其臉書、《Yahoo》相關新聞底下留言，有人就說「縣市合併交通問題有解嗎？我有點懷疑...內科交通問題講了好久還是無解」、「建議各縣市合併成台灣市，塞車問題直接解決」、「新竹人都知道，塞車這事跟合不合併一點關係都沒有」、「合併了就不塞車了？」「合併就能解決交通?那所有縣市合併成一個好了，所有問題都解決了」、「所以大新竹合併馬路就馬上不塞車喔？」