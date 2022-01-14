台中第二選區立委補選落幕，違建爭議仍持續延燒，台中市政府都發局指出，顏家位於南屯的公保地違建，目前僅拆除50％，已發文要求7天內須全部拆完；另龍井國有地、沙鹿黃昏市場等處，目前已收到區公所的查報資料，將於下周複查後限期拆除或改善。

都發局長黃文彬表示，南屯區817地號公保地違建的土地為私人所有，經區公所派員查報並經都發局複查，確認為違建並通知所有權人拆除，目前包括圍牆、大門、臨大同九街地違建及合法建物左側、占用國有地部分等違建都已拆除，拆除進度約50％，為避免造成公安問題，今天發文要求所有人7天內拆除完畢，否則將強制拆除。

針對沙鹿區山頂腳黃昏市場與沙鹿區國昌段494地號的違建，黃文彬說，該黃昏市場位於自強段392地號，部分建物領有使用執照，公所今天已收到沙鹿區公所的查報單，將於下周前往複查，若確認為違建，將依程序通知違建人並限定14天內自行拆除或改善。

此外，包括龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號、沙鹿區國昌段490地號，因是位於都市計畫保護區內，都發局強調，本月7日已收到國產署現勘紀錄並依規定發函由當事人陳述意見，待確認違規事實後，將依都市計畫法裁罰。