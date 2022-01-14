高雄一名45歲的柯姓男子先前因為酒駕遭警方攔查，但拒絕酒測機車被扣，沒想到他卻自導自演，先徒手牽走姪女的機車，搬到路中後再打電話叫請機車行員工來開鎖，姪女在住家樓上見狀氣炸報警，警方現場也將柯嫌逮捕，全案依竊盜罪移請偵辦。

小港分局小港所警員於4日20時巡邏勤務時，接獲民眾電話報案稱自家機車遭男子竊取，警方接獲報案後火速趕往。經了解，原來是45歲的柯嫌上個月先前酒後駕車遭警方攔查後，拒絕接受酒測因而機車遭警方扣回，因為沒錢繳清罰鍰無法將車領回，竟然將歪腦筋動到自家人身上，知道親姊姊家中有機車，原先打電話向姊姊借機車，但因他平常就是家族裡的問題人物，不願借車給他使用。

沒想到柯嫌竟擅自跑到姊姊家中徒手將姪女的機車牽走，牽到路中後，再找來機車行協助開鎖，發現車被偷走的洪姓姪女目擊一切並拍下偷竊過程報警，警方將柯嫌逮捕，帶返所偵辦，全案依竊盜罪移請偵辦。

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