台中市南屯培德路旁疑因車道路面，充斥機油油漬未除，導致輪胎抓地力不足釀禍。（朱暖英服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯培德路旁疑因車道路面，充斥機油油漬未除，導致輪胎抓地力不足釀禍。（朱暖英服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區有民眾於夜間時段，行經中台路轉培德路段時，車輛受不明因素影響失控，偏離正常車道路徑撞擊安全島，造成車子嚴重損毀，無法繼續駕駛。車輛財產受害的陳情人，指出疑因車道路面，充斥機油油漬未除，導致輪胎抓地力不足釀禍。

朱暖英接獲陳情表示，聯繫警察局、環保局及建設局等相關可能事責單位，至車禍事故現場進行聯合會勘。

沿著培德路靠人行道一側，路肩鋪面確有油漬分佈，有必要即時作預防性處置，排除任何釀禍的可能因素，先確保大家行車安全，肇事的主要因素，仍有賴交通大隊行政調查結果出爐，以利研判相關事責單位有無法律責任。

經會勘完成之後，考量該路段夜間照明及天雨濕滑等，可能不利行車車況的變因，現場已交由環保局清潔隊，對路面的油汙，先行施灑石灰粉，做好初步的吸著處理，確保行經的汽機車，別再有受害者出現。

朱暖英根據現場勘查觀察表示，油漬來源可能是，來自停靠路肩公車車輛，所遺漏留下油汙，後續會再要求台中市交通局，一定要配合交通大隊，把肇事因素調查清楚。

讓該負責的單位出面負責，把該還給陳情人的公道還給陳情人，不要便宜行事，也保障用路人的行車安全。