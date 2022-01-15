台中市謝姓男子酒後經過葉姓鄰居家門前，見葉男飼養的愛犬「粉圓」，就趨前逗弄，未料人狗在玩耍間、謝男不慎被咬傷，他因此懷恨在心，竟趁著葉男外出的機會，持棍棒怒打「粉圓」頭部及身體，導致狗兒死亡，台中高分院依違反動保法判謝男2月刑期、併科罰金20萬元，全案確定。

判決指出，謝男與葉男是鄰居，且謝男知道葉在其住處一樓客廳養了黑色混種母狗「粉圓」，2020年9月14日中午，謝男喝酒後返家時見到葉家的大門未關、葉男則在樓上休息，便擅自進入葉家客廳與「粉圓」玩耍，數分鐘後離去，但之後謝又返回葉家繼續逗弄「粉圓」，卻不慎遭咬傷。

謝男因此懷恨在心，竟趁著當天午後、葉男外出的機會，持棍棒進入葉家並毆打「粉圓」，導致牠頭部撕裂傷，待葉男返家發現並將愛犬送醫後，「粉圓」仍因受傷導致慢性心臟病、肝臟腫瘤及腎上腺腫瘤急遽惡化死亡。

葉男不忍愛犬死亡，憤而調閱住處監視器影像，才知道愛犬被鄰居痛打，怒而提告。台中地院審理時，謝男出庭坦承有未經允許就擅自進入葉家，他雖一度否認打傷「粉圓」，辯稱只是拿棍棒恐嚇，但因其動作已被監視器拍下，法官依違反動物保護法等罪判刑3月、併科罰金20萬。

謝男提起上訴，改口坦承確實持棍棒朝「粉圓」身上揮擊，但仍辯稱，「粉圓」被棍棒打傷的傷勢在就醫後已恢復，真正導致牠死亡的原因是疾病、不是外傷致死，兩者應無直接關聯性。台中高分院法官則認為，獸醫檢驗報告指「粉圓」被攻擊有一定程度誘發其腦內腫瘤，導致腦壓升高、出血，認定兩者有關聯，改判謝男有期徒刑2月、可易科罰金，另併科罰金20萬。

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