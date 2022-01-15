太暖了！一名網友在臉書分享，他在北新竹火車站目擊一名女乘客在火車就快進站時，不小心跌落鐵軌，但站務員超冷靜的聯繫通報，並親自跳下鐵軌公主抱起癱軟的乘客，讓他忍不住大讚站務人員的表現。

這名男網友在臉書社團《新竹人新竹事》發文，稱14日上午8時12分在北新竹火車站候車時，目擊目前一名女乘客從座位起身時，但腳軟跌趴在月台上，隨後更不小心頭朝下整個人滑落鐵軌。

原PO說，經緊急通知站務人員後，站務人員到場要求所有人都不許輕易跳下鐵軌救援，同時緊急通報3分鐘後進站的火車，並同步撥電話給119，站務人員直到確認訊息已傳遞給該列進站火車，才趕緊移動到鐵軌處，關懷落軌的女乘客。

原PO續說，站務人員詢問女乘客狀況時，女乘客雖意識清醒，但疑似因驚嚇過度而無力站起身，站務人員遂霸氣以公主抱的方式把女乘客抱離軌道，讓他直呼，「真的要給這位站務人員一個大大的讚！」

文章曝光在網路上後，引起網友討論與分享，不少網友回應，「給站務員大大的掌聲」、「最棒的站務員」、「人沒事就好.感謝站務人員！」、「新竹火車站的站務員真的非常細心觀察旅客，也曾經在火車站受過他們的幫助，真的很感謝」、「好險沒事，注意安全，給站務員一個讚，處理的很好」。