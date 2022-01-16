基隆市忠三橋主梁明顯裂開變形，權責單位緊急封閉改建，周邊車道也縮減配合工程。農曆年節將至，鄰近在旁的市場將湧入大批採買人潮，市政府為紓解交通，將在20日完成第一階段工程後，暫時歸還車道給民眾通行。

市府去年爭取經費改建忠三橋，因橋體跨越孝一路、愛一路，施工期間占用約三分之二車道，平時已有塞車情形，現在年節將近，鄰近在旁的仁愛市場、崁仔頂漁市將湧入採買人潮，市政府為紓解交通，將在20日完成兩側橋台第一階段工程後，把圍籬退出愛一路車道，方便市民及商家過年，農曆年後，訂於2月7日封閉忠二橋，並同步改建忠三橋，屆時請務必降低速度或提早改道。

忠三橋是前往高速公路主要道路之一，基隆市政府去年5月巡檢時，發現主梁明顯裂開變形，擔心有安全疑慮，立刻緊急封閉，但工程遲未動工，長達近半年時間，直到12月才有工程設備進入施作，嚴重影響附近交通、民生，引發民怨。工務處解釋，工地周邊有五大民生管線需要遷移，不斷與各單位溝通協調，現場雖未施工，但橋體已在工廠施作中。

工務處表示，市府及各單位早已進行各種管線遷移工程，包含電信、瓦斯、自來水、石油等單位，為了避免施工影響安全，針對246戶鄰房進行鑑定作業，避免後續施工爭議，此外，忠三橋本身採用鋼構設計，橋體早已在工廠內施工中，工程持續進行中。

工務處指出，市府向內政部營建署爭取補助，進行改建工程，總工程經費約3000萬元，忠三橋於去年5月28日封閉，去年12月1日開始動工，預計於今年11月完工。