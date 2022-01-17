本土疫情持續擴大，農曆年前民眾又有換新鈔的需求，公股銀行如臨大敵，換鈔龍頭台灣銀行表示，即日起全台765台ATM將提供新鈔，疏解開放臨櫃換鈔時人潮，也有網友表示，將提款機都改成新鈔就好了，何必還要跑銀行。

台銀宣布本周起民眾可以在台銀ATM領新鈔，將時間拉長減少臨櫃需求，進而降低接觸機會提高防疫層級，《Yahoo新聞》網友們留言表示，「將台灣所有的提款機從今天起都改成新鈔就好了，何必還要跑銀行，如有金額大的民眾，再前往銀行換取就好，要避免增加感染風險」、「疫情期間，多推廣電子支付，線上轉帳」、「銀行應該全部停止人工換鈔，去ATM就好了。」

過年時銀行總擠滿換新鈔人龍，但今年新冠變種病毒肆虐，許多企業已啟動居家辦公或分流措施。惟銀行業者私下表示，這在換鈔業務上行不通，因正常開放臨櫃換鈔都應付不來，不可能做到銀行員工居家、分流，讓想換鈔的民眾全擠在一起等候，反更易導致疫情傳播。

公股銀行近來緊急開會，台銀總經理許志文指出，台銀將會透過兩個措施因應，首先提早自本周起讓民眾可以在台銀ATM領新鈔，將時間拉長，減少臨櫃需求。

此外，銀行公會訂有換鈔SOP，台銀會參考盡力做到更周嚴，如加強收鈔進來後的消毒工作、數鈔機保持一定距離、行員要戴面罩等。民眾進來採實名制，為拉開距離，如人潮擁緊，將比照去年勞工疏困貸款申辦時，將人流引導至騎樓開放空間，避免所有人都擠進銀行大廳。

一銀總經理鄭美玲表示，15日已開會討論，就旗下可換鈔的36家分行，盤點安排特定備用櫃台，以隨著分散人潮。彰銀發言人陳斌指出，做好防疫，分組、異地辦公等措施都會考慮，近日將開會討論，但不會影響換鈔，一定會讓民眾方便換新鈔。

中央銀行表示，雖下周一才開始換新鈔，但近日赴銀行辦事民眾增加，會要求銀行做好相關防疫措施。此外也鼓勵民眾以數位方式紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，除可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

事實上，包括街口、悠遊付、LINE Pay等電子支付業者這幾年都有發「數位紅包」，不只能一對一轉帳發紅包，也可以發一筆紅包到群組裡，群組內成員靠運氣分錢，拿多拿少天注定，讓發紅包多些樂趣。

財金公司今年則加入發紅包陣容，民眾若要包紅包給親朋好友，不必問對方帳號，只要知道手機號碼就能轉帳，快速又方便。前提是要先在網銀（或App）裡設定，把手機號碼與帳號連結，紅包才能收進戶頭裡。