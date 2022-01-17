中央疫情指揮中心17日下午發佈案17999為西堤用餐案17932明新科大的室友，明新科大校園防疫小組訪查證實為同寢室友，該生已安排至集中檢疫所隔離治療。

明新科大表示，該生在14日學期結束前返家，校方啟動應變機制，陸續通知包括同班上課、實習場域的人員相關接觸者，同時配合協助疫調該生當週在校期間足跡後，提供竹縣衛生局統一發佈疫調足跡。

明新新科16日在縣環保局及新豐鄉公所的協助下，已完成執行校內道路、外圍場地全面消毒，17日持續進行各場館，包括游泳池、保齡球館、辦公室、宿舍、教室內部等消毒工作。

另外，衛生局16日動員仁慈醫院、大安醫院醫護成立快篩部隊進入校園為接觸者採檢，16日第一波採檢個案456人檢驗結果全數陰性，17日持續進行採檢中。

明新科大與縣府疫情指揮中心研議，公告即日起停課至22日，停止所有校園活動，另游泳池、保齡球館、校內餐廳、7-11也暫停營業。待完成案17999疫調結果出來後，也將公告全校師生，請有足跡重疊者，進行自主健康管理14天，近期如出現相關症狀，應戴上口罩前往就醫，由醫師評估是否採檢，並通報1922或03-5511287，不得搭乘大眾運輸。

校方防疫小組也持續呼籲師生做好防疫管理，時值寒假時間應遵循防疫措施，口罩戴好，勤洗手，每日量測體溫，保持社交距離，減少外出與勿到人潮聚集處，也鼓勵師生依政府安排期程接種疫苗。