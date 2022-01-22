桃園亞旭電腦工廠21日晚間傳出大量群聚感染，不過亞旭卻未通報，9日至16日曾派遣中和廠68名勞工前往桃園廠支援，被新北市衛生局重罰30萬元，市府也緊急將全廠187名外籍移工、130本籍勞工擴大採檢。衛生局長陳潤秋稍早表示，這些移工接獲通報時有些在家或宿舍，將會陸續載送到篩檢站篩檢。

新北市副市長劉和然表示，中央昨日公布亞旭電腦桃園廠傳出移工確診後，市府就不斷用電話聯絡廠區，今早獲得的資訊是中和廠和桃園廠兩邊沒有流通，但持續疫調發現，中和廠9日至16日有到桃園大園廠支援，跟確診者時間有重疊，因此立即同步啟動所有相關防疫作為，68名採取採檢跟居家隔離，同時啟動疫調，另外針對中和廠區317名員工擴大採檢疫調跟匡列。

劉和然說，現階段所有資訊都移請中央指揮中心控管，昨日至今日不管是仲介或該公司都沒有按時通報，除了先開罰30萬外，後續將依相關規定法辦或懲處。至於勞工控管方面，勞工局已針對移工加強管理。

據了解，亞旭將移工從中和廠調動到桃園廠時都沒有向新北市府通報，移工雖是當天來回移動，但亞旭疑因違規在先，不敢向市府說明，因此市府不斷打電話通報聯絡相關狀況時，該公司都不敢說明，直至高層眼見紙包不住火才鬆口坦言，因此新北市府直至今日中午才得知相關狀況。