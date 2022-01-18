玉山降雪 積雪約1公分 10:382022/01/18 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到東北季風及華南雲雨區東移影響，玉山氣象局今天上午5時10分觀測到雨夾雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到東北季風及華南雲雨區東移影響，玉山氣象局今天上午5時10分觀測到雨夾雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 受到東北季風及華南雲雨區東移影響，玉山氣象局今天上午5時10分觀測到雨夾雪，至6時30分雨夾雪停，積雪約1.0公分。 中央氣象局指出，今天北部及東北部天氣較濕涼，其他地區早晚亦涼；降雨方面，北部、東半部地區整天有不定時短暫雨，中南部地區雲量偏多，也有局部短暫雨，尤其在東北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具以備不時之需。 露西海爾奧斯汀 上演最萌身高差 玉山下雪了！下波鋒面、冷空氣接力到 2地區連雨10天 #積雪 #地區 #公分 #玉山 #降雪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不便民 基隆隧道人行道寬僅75公分 04:102022/01/14 地方新聞 這波冷空氣最冷時刻！高雄以北急凍 18縣市下探10度 21:582022/01/13 生活 林鄭：晚餐禁內用等延至年初三 年宵花市取消 21:182022/01/14 兩岸 雲林社區PK賽 鹿場等3公園奪金 04:102022/01/17 地方新聞 被指建橋圖利建商 中市府駁斥：順應地方需求 16:582022/01/14 政治 露西海爾還原《黑特冤家》 28公分最萌身高差挑戰火車便當式激吻 14:492022/01/17 娛樂 把握最後好天氣！下周變天 中部以北雨彈狂襲 連4日又濕又冷 20:222022/01/15 生活 《艾爾之光》全新魔界地區「堤爾諾格」華麗登場 15:002022/01/13 科技 PLG》德古拉回歸 和塞瑟夫合攻53分 19:092022/01/16 體育 肝不好徵兆大盤點 沒睡好要當心！脂肪肝風險恐增78％ 04:232022/01/17 健康 消基會：告知民眾來自敏感地區 04:102022/01/17 政治要聞 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 普篩5000人找不到感染源 亞東醫院院長：病毒恐已在社區 - 生活 社區多點齊發「最擔心這1例」 前台大醫嘆：已有點匡不住了 - 時事 17例本土「最擔心這1例」 醫曝潛在危機：代誌大條了 - 生活 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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