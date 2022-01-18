受到東北季風及華南雲雨區東移影響，玉山氣象局今天上午5時10分觀測到雨夾雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真）

受到東北季風及華南雲雨區東移影響，玉山氣象局今天上午5時10分觀測到雨夾雪，至6時30分雨夾雪停，積雪約1.0公分。

中央氣象局指出，今天北部及東北部天氣較濕涼，其他地區早晚亦涼；降雨方面，北部、東半部地區整天有不定時短暫雨，中南部地區雲量偏多，也有局部短暫雨，尤其在東北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具以備不時之需。