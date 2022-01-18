斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）最近接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。外交部發言人歐江安今天表示，外交部秉持開放務實態度跟全世界理念相近夥伴，積極交往互動，尋求強化雙方實質互動的機會。對於楊薩總理表達互設代表處一事，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

歐江安說，楊薩總理1月17日接受印度國營電視台訪問談到台灣與斯洛維尼亞的關係，以及立陶宛當前局勢，楊薩總理都有正面且對我友好的評論。

歐江安指出，楊薩是台灣多年好友，過去數度訪問台灣，他針對當前國際局勢發表真知灼見，外交部表達高度歡迎與真摯感謝。我們跟斯洛維尼團有密切經貿交流，去年雙方已經舉辦產業跟貿易洽談會，雙方持續拓展商機與相關領域合作，兩國也舉行過衛生部長視訊會議就防疫政策交換經驗。

歐江安進一步指出，斯洛維尼亞去年擔任歐盟輪值主席國期間，楊薩總理曾經致函給歐盟會員國力挺立陶宛跟台灣發展關係。外交部會持續跟包括斯洛維尼亞在內的全球民主夥伴，深化彼此合作領域、交流互惠互利、發展更緊密的實質夥伴關係。