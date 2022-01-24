外交部長吳釗燮日前接受Podcast節目「台灣通勤第一品牌」，節目在昨（23）日正式播出，吳釗燮與主持人大談自己的生涯經歷、家庭互動等等，不過談到最重要的外交關係，主持人詢問「你是有史以來斷交最多的部長，這要怎麼說明？」結果吳釗燮僅用台語回應稱「我們這個議題不要說好不好？」

吳釗燮接受「台灣通勤第一品牌」2位主持人專訪，一個多小時的節目內容，從吳釗燮小時求學階段聊到成為外交部長的一路歷程，吳釗燮就透露過去一段時間民進黨執政時台美關係並不好，還曾被美國質疑為了增加吸引力故意製造兩岸關係緊張，不過他也坦承確有其事，「說得也是啦，我們那時候其實是有國內的這些需求」。

而談到被時任總統陳水扁找去當駐美代表，吳釗燮表示當時是在2007年的農曆春節前夕，他本回覆過年快到了，想思考一下等過年後再回覆，也有時間跟家人討論、溝通一下，結果陳水扁直接表示「要溝通什麼？」要他隔天下午5點前回覆，還說「只有一個答案」。

吳釗燮透露，當時因為是備戰2008總統大選前，陳水扁告知需要能夠幫自己人說話的駐美代表，結果最後2008年民進黨選輸了，因此只有擔任一年多，「民進黨選輸我們就沒了啊」，還脫口說「那時候真的很衰！」

隨後幾人談到近幾年台美關係改善，主持人直言雖然講好的是這麼一回事，「但部長也知道，你是有史以來斷交最多的部長，這要怎麼說明？」吳釗燮急忙用台語說「我們這個議題不要說好不好？」讓兩位主持人當場大笑，隨後也將話題轉到「小國建交」上，指出有許多民眾對於這樣的政策並不買單，吳釗燮則說礙於現況的問題，台灣與許多「大國」無法建交，因此無論是大國還是小國，只要願意承認台灣都是很珍貴的資產，能夠在國際組織上幫台灣講話。