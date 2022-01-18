新北3副發言人年後請辭參選？侯友宜這樣說 11:502022/01/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於新北市3副發言人年後可能請辭參選，新北市長侯友宜說，現階段防疫優先，站在侯友宜左邊的是新北市政府副發言人戴蔡畹鎣。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳新北市政府3位副發言人戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷將頂著「侯家軍」頭銜投入新北市議員選戰，對於3人是否可能於春節後請辭宣布參選？新北市長侯友宜今出席新北市智能漁港系統啟用記者會，會後受訪表示，現階段疫情很緊繃，我們要全力備戰，最重要還是把當前工作做好，防疫為最大優先。 新北新增2例確診餐廳再禁內用？ 侯友宜這樣回應 戰雙北或台中？林佳龍：若為台灣而戰 粉身碎骨也會勇往直前 #副發言人 #請辭 #參選 #現階段 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王美花要選彰化縣長？陳亭妃：都是報派消息 12:022022/01/17 政治 有狀況？新北市府15時召開記者會 侯友宜親自出席說明 12:292022/01/17 政治 選台中還是戰雙北？ 林佳龍：抱持開放態度 20:552022/01/17 政治 「公安十箭齊發 十安連線」宜有實現 打造安全新北城 17:012022/01/17 寶島 國民黨智庫副執行長黃心華要選新北議員 游淑慧：我想罵他 07:332022/01/17 政治 確診護理師曾至兒童新樂園 侯友宜：當天無新北學童前往 16:022022/01/17 生活 再戰台中 林佳龍：目前無參選打算 04:102022/01/17 政治要聞 新北疫苗護照上路 侯友宜：現階段以校園為主 11:242022/01/18 生活 創新科技助學童優視力 新北推學校社區健康聯盟 13:002022/01/17 寶島 新北失業勞工子女生活扶助金 最高補助1.8萬即日起受理申請 10:362022/01/17 生活 新北刑大大隊長布達 蕭瑞豪履新 19:382022/01/17 社會 政治熱門新聞 蔡英文、蘇貞昌最新民調出爐 網看完竟喊這句 - 政治 生日前夕收謝長廷「賀禮」 施明德：他終於提告了 被告卻少了我 - 政治 2022高雄市長選戰能贏？名嘴竟建議朱立倫出「這招」 - 政治 藍營這猛將選高雄市長？黃暐瀚一句話預測結局 - 政治 盧秀燕遭綠營狂轟「這民調」卻逆勢成長 他酸一句網笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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