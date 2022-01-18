外傳新北市政府3位副發言人戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷將頂著「侯家軍」頭銜投入新北市議員選戰，對於3人是否可能於春節後請辭宣布參選？新北市長侯友宜今出席新北市智能漁港系統啟用記者會，會後受訪表示，現階段疫情很緊繃，我們要全力備戰，最重要還是把當前工作做好，防疫為最大優先。