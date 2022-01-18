交通部今日舉行新春記者會，說明2022年政策目標，部長王國材（左2）表示台灣燈會如期舉辦。（陳祐誠攝）

2022台灣燈會將於2月1日至28日在高雄愛河、衛武營登場，不過近日新冠肺炎本土案例攀升，不少人擔心若疫情持續升溫，今年燈會是否會如期舉辦，而人潮也可能變成防疫大破口。交通部長王國材指出，會視疫情發展而定，目前活動仍是照原來時程進行。

去年原定在新竹舉辦的台灣燈會因部桃群聚事件而取消，今年台灣燈會又有本土疫情攪局，王國材說，燈會目前如期舉辦，未來還會再看整個疫情狀況。

觀光局長張錫聰則補充，今年的燈會主燈與小提燈設計都已出爐，原定日前要公布，因疫情取消記者會，接下來會用公布新聞稿及照片方式呈現。他說，燈會的防疫作業，已經有大型群聚的防疫計畫，高雄市政府也做了準備，需要時就會提報給中央流行疫情指揮中心。

根據觀光局統計，2020年疫情爆發至今，旅行社已解散87家、停業81家，1萬多人失去工作，業界關注交通部還有什麼招可以端出。王國材表示，整個觀光業受影響很大，前年3月起一系列紓困、振興方案，去年則推出五倍券與加碼券，政府隨時視疫情發展調整應對，不只觀光業面對疫情，各行各業也是，政府會有它的策略。