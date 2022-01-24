中央流行疫情指揮中心宣布，1月25日至2月7日維持第二級疫情警戒標準，並調整相關規定，包括在2級警戒下，仍應維持加嚴戴口罩規定，外出全程佩戴口罩，航班、台鐵、高鐵禁止飲食，賣場、超市、市場也要加強人流管制。不過，根據一份網路民調顯示，大部分網友認為應該要提升至三級警戒，以減少疫情擴散。
入口網站《YAHOO》以「你認為防疫等級是否應該升為三級？」為題，進行網路投票，投票時間為1月24日至28日，截至24日晚間7點，已有名1千多名網友參與投票，結果顯示，投「是，減少疫情擴散」的有762票，投「否，升三級對經濟影響太大」的則有312票。
認為應該提升到三級警戒，減少疫情擴散的表示，「趁現在小孩放寒假 趁開學前控制下來...現在犧牲一點換來後面的自由」、「Omicron並非輕症，會有嚴重的後遺症」、「保護生命安全」、「海嘯打來誰不躲」、「應該減少擴散，沒疫苗打的小小孩才能更有保障」。
認為不需要提升到三級警戒，且升三級對經濟影響太大的網友則說，「與病毒共存，升三級那我疫苗打爽的」、「沒意義，請調整心態與病毒共存」、「都打完兩劑了還升級？那幹嘛打疫苗？」、「適度防疫適度兼顧民生經濟取得平衡不是很好嗎」。
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