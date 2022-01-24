中國大陸近期出現本土聚集性疫情報告感染Omicron毒株，有的疫情由國際文件快遞感染引發。面對即將到來的春節，如何避免「一刀切」又不讓疫情「捲土重來」？大陸防疫專家認為，防控越精準，效率越高、成本越小。

★多地「零新增」，疫情漸收尾，捲土重來可能性不大

《科技日報》引述大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華分析當前疫情形勢，大陸此前發生的多起本土聚集性疫情呈現轉好的趨勢。天津1月21日首次出現了社會面的病例清零，河南鄭州和許昌1月20日首次出現零新增病例，陝西西安1月18日首次出現零新增病例，進入收尾階段，其他多地疫情社區傳播風險也在逐步降低。

大陸國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，「事實證明，我國採取的防控策略和措施行之有效，符合我國實際情況。」大陸疫情防控從突發疫情的應急圍堵階段，到常態化防控的探索階段，再到目前的全鏈條防控「動態清零」階段，能夠較好地兼顧疫情防控和社會經濟的發展。

梁萬年認為，「即使出現了疫情，我們也可以快速發現，快速畫定風險區域，快速處置。因此，總體上分析，因春節假期人員流動和聚集導致大規模疫情捲土重來的可能性不大。」

★防控更加精準，兼顧新春佳節和疫情防控

當下，中國大陸的防控策略和措施基本上都能實現在1到2個最長潛伏期內把疫情快速處置、快速撲滅。

防控越精準、效率越高、防控成本越小，越能最低限度地影響生活。「最早的時候，我們防控是以省為單位，後來逐漸到以地市為單位，到縣為單位畫分高、中、低風險區，現在逐漸精準到街道、社區，甚至是門樓。」梁萬年說，精準防控、精準保障人民的生活、就醫等日常需求，使疫情防控更具溫度、更具人文關懷。

梁萬年呼籲，春節期間各地政府應通過精準流行病學調查、精準畫定密切接觸者、精準畫定管控範圍，最大限度地避免「一刀切」。

★五個「第一時間」，讓疫情更早發現

最近大陸幾起聚集性疫情都存在隱匿傳播時間較長的情況，疫情早發現的能力如何再提高？

回應這一問題時，賀青華表示，早發現是落實「早發現、早報告、早隔離、早治療」工作的重中之重，通過提高重點人群核酸檢測頻次和質量、發揮發熱門診等「哨點」作用、完善多點觸發的監測預警機制等，大陸已經建立了多點觸發的監測預警機制，提高信息研判的及時性、準確性，盡可能第一時間發現重點人群中的潛在感染者、第一時間發現可能的被感染者，第一時間發現社區的潛在感染者。

此外，各地還堅決落實「逢陽必報、逢陽即報、接報即查」的方針，在對初診陽性副本複核的同時，要同步啟動流調、核酸檢測、隔離點安排、社區管控等應急處置措施，盡可能第一時間處置好確診病例。

針對Omicron變異株的流行態勢，大陸國家衛生健康委對所有符合條件的陽性樣本開展病毒基因序列測定，力爭第一時間發現Omicron變異毒株的病例，及時採取針對性強的防控措施。

★Omicron經文件傳播，有待進一步研究

針對此前北京海淀出現的Omicron毒株經國際文件快遞引發本土感染的事件，賀青華援引專家研判分析結論認為，目前非冷凍入境物品導致境內人員感染的證據尚不充足，有待進一步研究，帶來的疫情防控風險還需要密切觀察和評估。

賀青華解釋，在常溫條件下新冠病毒短時間內會降解失去感染活性，在不同的物品表面病毒存活的時間也有差異，在紙巾和印刷品等材料上存活的時間短，一般不超過24小時，低溫、潮濕、密閉和病毒濃度高的條件可能會延長病毒在物體表面存活的時間，常用的消毒劑可以快速滅活新冠病毒。

賀青華指出，從全球研究和防控實踐看，新冠病毒經呼吸道感染，主要是通過人與人之間近距離接觸傳播，由污染物品導致人感染不是新冠病毒主要的傳播途徑，當前控制新冠疫情防控的重點仍然是防範人與人之間的傳播。

賀青華說，儘管如此，戰術上要重視它，做到不僥倖、不輕敵、不鬆勁，嚴格落實日常的一系列防控措施。