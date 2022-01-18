基隆市文化局結合歷史古蹟及城市特色，推出手遊「穿梭大基隆，漫遊戲時空」。（陳彩玲攝）

基隆市文化局結合歷史古蹟及城市特色，推出手遊「穿梭大基隆，漫遊戲時空」，今日舉辦記者會宣布正式上線。局長陳靜萍表示，民眾可以透過APP，實際走訪基隆全市14個文資點，了解歷史古蹟。

基隆市長林右昌說，遊戲名稱「穿梭大基隆」象徵近年來推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」成果豐碩，從考古發掘到古蹟建築修復再利用，讓民眾能從立體空間認識、加入穿梭時空概念，這次更跳脫以往認識歷史古蹟方式，以手遊置入打怪模式讓大家體驗。

文化局長陳靜萍表示，這次在真實場景與動畫創造出類VR遊戲場景，讓全台民眾有機會透過遊戲體驗，了解基隆歷史古蹟，遊戲中設有14個基隆文資點，包含近期陸續修復完成的文化古蹟，都有實體「時空之柱」可以掃描加入遊戲，遊戲也建置100間在地商家介紹，讓民眾能邊走邊玩。

陳靜萍提及，遊戲設計初期參考各種基隆文獻，包含美術設計、人物設定、劇情對白到畫面風格，放入許多設計小巧思，每個文資點出現的不同歷史與現代人物，希望能引發大家對生活歷史文化的興趣與重視，一覽基隆各式生活面向。

文化局指出，14個基隆文資點包含，基隆西岸白米甕炮台、佛手洞、球仔山燈塔；東岸太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、石圍遺構、要塞司令部、校官眷舍、司令官邸、旭丘指揮所、漁會正濱大樓；和平島天后宮、阿根納造船廠、諸聖教堂遺址。

另外，1月18日到2月28日，只要下載「穿梭大基隆」遊戲APP，就有機會抽獎獲得iPhone13及Apple watch等好禮。