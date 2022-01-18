高雄區農業改良場第12屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑頒獎典禮」18日登場，蓮霧王是南州區農會林元宗（左）、蜜棗王是燕巢農會賴隆溪（右）。（謝佳潾攝）

高雄區農業改良場第12屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑頒獎典禮」18日登場，蓮霧冠軍由南州區農會林元宗奪得，林笑稱終於擺脫萬年老二的封號，而蜜棗王則由燕巢農會賴隆溪拿下，賴在會中大方分享3大奪獎祕訣。

「我終於不再是萬年老二了！」林元宗笑說，這是他第7次參賽，以前他都拿亞軍，今年終於在他生日當天奪冠，回想當年他3分地套了1萬8000個袋子，總收成才7萬，當下很難想像未來的路該怎麼走，沒想到現在能拿評鑑冠軍。

他謙虛道，自從到農改場上課後，提升不少耕作觀念，近年蓮霧的收成也愈趨穩定，而他覺得自己的種法與別人沒有太大的不同，只是他會定期追蹤、每年檢討缺失，只有不斷從錯誤中學習，才能做到最好。

賴隆溪則在獲獎後大方分享3大奪獎祕訣，分別是枝藤管理、病蟲害防治、肥培管理，他說，今年很多農友都在反映，開花開很多但著果不佳，今年的著果率甚至不到去年一半，其實著果有祕訣，下磷鉀肥才是重點，之後極端氣候只會更嚴重，農友在用藥上一定要更精挑細選。

高雄農改場表示，這次產季受到去年8月連續降雨的影響，部分蓮霧果園來花不順利，棗園也有產期延後的情況，但參賽的果品依舊不遜色，今年蓮霧的果實雖稍小，但糖度及色澤表現良好，糖度最高的有12.3度。

至於蜜棗，農改場說，近年品種更迭快速，新品種「高雄12號珍愛」就占了參賽品種的5成，另外5成分別是「高雄8號珍寶」及「台農13號雪麗」，新品種口感較以往的中葉蜜棗更加細緻甜脆，在精緻管理下的蜜棗果型碩大有如蘋果，顛覆消費者對於蜜棗的傳統印象。