韓國公平交易委員會（KFTC）今（18）日對23家航商開罰962億韓元（逾台幣22億元），包括HMM等12家韓國航商，及11家來自台灣、新加坡及香港的外籍航商，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全上榜，理由是涉嫌在過去15年來於韓國至東南亞多條航線聯合違法操作運價，損害公平競爭。

陽明、萬海表示，公司目前尚未收到主管機關書面通知，無法了解本案具體認定事由，無法做回應。

陽明表示，這是很久的案子，已配合提供相關資料，公司運價都有按照規定向韓國主管機關申報辦理，未來若收到裁決書，將依法一定上訴。再者，依韓國公平會指出陽明裁罰金額約200萬美元，對公司財務將無重大影響，且公司相關業務人員均無相關刑事責任，後續處理將於收訖裁決書後再評估。

KFTC開罰航商，包括12家韓國企業及11家來自台灣、新加坡及香港的外商，涉案台灣業者包括CNC、長榮海運、萬海航運及陽明海運，分別遭罰11億6900萬韓元（約台幣2964萬元）、33億9900萬韓元（約台幣8619萬元）、115.1億韓元（約台幣2.9億元 ）、24億1900萬韓元（約台幣6134萬元）。