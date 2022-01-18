英國自駕車新創公司Wayve最新一輪募資獲得微軟和維珍（Virgin）等投資人注資2億美元，Wayve的估值估計跨越10億美元大關，一舉晉升獨角獸企業。

計入本輪募資，2017年在倫敦成軍的Wayve迄今共獲得2.58億美元投資款。Wayve並未透露最新估值，但外界預測可能超過10億美元，讓該公司擠身獨角獸之林。

Wayve Ｂ輪募資由創投公司Eclipse、Balderton Capital，與Meta首席人工智慧科學家Yann LeCun主導，其他投資人還包括投資管理公司Baillie Gifford。

Wayve計劃將最新募集的資金用來延攬人才，強化數據和運算能力。該公司打算使用微軟的Azure雲端運算平台，來訓練系統如何駕駛。

Wayve的機器學習科學家和機器人專家團隊，致力打造以人工智慧為基礎的自駕系統，迥異於其他業者。Wayve採用名為AV 2.0的方式，利用機器學習軟體和幾個相機，教導汽車自動駕駛。

Wayve共同創辦人暨執行長坎道爾（Alex Kendall）表示，科技公司傳統上試圖告訴汽車如何利用手動編碼規則駕駛，並採用大量複雜的硬體，可能包括8個光學雷達（LiDAR）感測器，6個雷達和30個相機。這種方法可在陽光明媚、視野開闊的地方奏效，但卻不適合全球其他地方。

截至目前，Wayve的倫敦和加州山景城辦公室約有120名員工，該公司延攬多位業界知名人才，包括英國人工智慧研究公司DeepMind前研究科學家柏吉斯（Chris Burgess）、谷歌母公司Alphabet旗下自駕車事業Waymo的首席工程師麥羅斯基（Dan McCloskey），與特斯拉前軟體工程師波林（Joe Polin）。