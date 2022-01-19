世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）一直以來都是媒體關注焦點，推特上更有不少馬斯克的追隨者，隨時關注馬斯克的一舉一動，沒想到馬斯克近日抱怨，每天的行程都被跟蹤，甚至被放上網路公開，讓他感到相當不滿，怒批此事已成為安全問題。

綜合外媒報導，馬斯克周一在推特上回覆一篇討論馬斯克與其家人安全風險的文章，有固定的社群帳號會公開貼出馬斯克的行程，馬斯克抱怨，「不幸的是，這已經成為一個安全性的問題。」

先前該帳號曾披露馬斯克將在本周造訪德國柏林工廠，並會搭乘從柏林工廠生產的兩輛Model Y環遊德國，此事受到馬斯克嚴正駁斥，「顯然，我無法對每一個謠言都發表評論，但這並不是真的，我預計2月中前往柏林，而不是本周。」

特斯拉希望柏林工廠成為生產Model Y的重要廠區，馬斯克也預計在去年12月前，獲得大規模生產 Model Y的許可，不過特斯拉德國廠圍繞著環保相關的訴訟與抗議行動，讓特斯拉仍在進行法庭訴訟，生產計畫一直延誤。

馬斯克曾透露，希望柏林工廠的目標產量能達到每周5千至1萬輛，年產量能達到50萬輛，除此之外，特斯拉也預計投資58億美元，以建造電池生產線。