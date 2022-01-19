每個月那幾天就讓全新升級『Kotex草本抑菌衛生棉』好好呵護妳_ 99％有效抑菌、草本植萃精華及超細緻綿密的微米慕斯表層，溫柔守護私密肌健康。（Kotex提供）

兩百萬女生都愛的國民棉棉—「Kotex草本抑菌衛生棉」全面大升級，全方位抑菌防護與加倍呵護私密肌，給女生最高境界的呵護。（Kotex提供）

後疫情時代防疫觀念提升，各式抗菌商品紛紛出籠，女性對於生理期用品具有抑菌效果也更為重視，女性生理用品領導品牌靠得住Kotex，針對「草本抑菌衛生棉」全面升級，主打「抑菌3重奏」全方位抑菌防護與加倍呵護私密肌，產品嚴選天然抑菌精華，並採用草本植萃精華，棉片散發自然淡雅的草本清香，搭配極致細緻綿密的微米慕斯表層。

Kotex草本抑菌衛生棉因應不同流量女孩推出5種長度尺寸，分別是19cm量少型、23cm日用、28cm量多、35cm與41cm夜用型。