讓女人靠得住 疫情時代抑菌衛生棉夯賣 15:222022/01/19 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網友喻為經典神品的「Kotex草本抑菌衛生棉」，主打天然抑菌精華、自然草本清香及細緻綿密的微米慕斯表層，要讓女生在那幾天好好呵護自己。（Kotex提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 每個月那幾天就讓全新升級『Kotex草本抑菌衛生棉』好好呵護妳_ 99％有效抑菌、草本植萃精華及超細緻綿密的微米慕斯表層，溫柔守護私密肌健康。（Kotex提供） 兩百萬女生都愛的國民棉棉—「Kotex草本抑菌衛生棉」全面大升級，全方位抑菌防護與加倍呵護私密肌，給女生最高境界的呵護。（Kotex提供） 後疫情時代防疫觀念提升，各式抗菌商品紛紛出籠，女性對於生理期用品具有抑菌效果也更為重視，女性生理用品領導品牌靠得住Kotex，針對「草本抑菌衛生棉」全面升級，主打「抑菌3重奏」全方位抑菌防護與加倍呵護私密肌，產品嚴選天然抑菌精華，並採用草本植萃精華，棉片散發自然淡雅的草本清香，搭配極致細緻綿密的微米慕斯表層。 Kotex草本抑菌衛生棉因應不同流量女孩推出5種長度尺寸，分別是19cm量少型、23cm日用、28cm量多、35cm與41cm夜用型。 涼感衛生棉霸主愛康 調降免運門檻 日立冷氣 凍結洗淨2.0再升級 #抑菌 #cm #衛生棉 #草本 #Kotex 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿姨客運上換衛生棉…男全程目擊嚇壞：垃圾還塞椅背 10:132021/12/19 社會 中國移動被迫終止加拿大業務 加拿大子公司CMLink將停業 11:322021/12/30 兩岸 準備支援台海？ 美日首度演練這項對中戰術 21:432021/12/02 軍事 蘇菲捐贈百萬片衛生棉 弱勢婦女與299所學校學生受惠 15:062021/12/22 生活 男友幫同事買衛生棉讓她起疑 網見購物清單怒轟：有過夜 22:392021/12/10 社會 涼感衛生棉霸主愛康 歡慶15周年推虎虎生風紅包袋 11:062022/01/19 生活 中國移動被迫終止加拿大業務 1月5日停止營運 12:302021/12/30 財經 北市提供國中女生月領200元買衛生棉 議員批：範圍太小應擴及國小 17:272021/12/23 生活 台灣和大陸用這武器對決 專家：美軍沒轍恐向日本求救 23:562022/01/16 軍事 規劃職業性癌症預防藍圖 勞動部啟動監督檢查與臨場輔導 18:502021/12/03 財經 3年465件職業性癌症！勞動部明年啟動CMR專案檢查 15:372021/12/03 生活 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 桃園再增28處足跡 去過大湳市場、大潤發、搭台鐵 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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