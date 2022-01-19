高市府交通局發布首波交通指南。（高市府交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

高市府交通局發布首波交通指南。（高市府交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

2022台灣燈會在高雄，高雄市府交通局公布第一波交通指南，包括2月1日至6日下午17時至凌晨24時管制周邊道路作為徒步區，而燈會期間，衛武營區及愛河灣區均不開放停車，呼籲遊客可多使用大眾交通運輸工具。

高雄市政府交通局公布2月1日至6日春節期間燈區交通疏導措施，每日下午17時到凌晨24時，將管制場域周邊道路作為徒步區。其中「衛武營區」將管制三多一路(高速公路東側道路-建軍路段)、國泰路二段(三多一路-南京路段)慢車道、南京路(國泰路二段-輜汽路段)南向車道等；而「愛河灣區」則管制公園路以南區內道路，場域周邊道路禁止臨時停車並加加強違停取締。

燈會期間，衛武營區及愛河灣區均不開放停車，交通局於捷運、輕軌站旁提供「10場燈會停車場」，包含新闢捷運大寮、獅甲、青埔站及輕軌夢時代站等站大型停車場，提供1萬1千席停車位，各停車場僅需步行約5分鐘即可轉乘捷運、輕軌至會場。此外，捷運及輕軌亦將配合加密班次疏運遊客。

另外，為方便外縣市遊客賞燈，燈會期間台鐵將加開班次疏運，並協調區間快車增停「美術館站(往愛河灣燈區)」及「正義站(往衛武營燈區)」。

交通局提醒，高雄首創「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動、消費三大服務，並結合防疫實聯制，完成個人專屬「燈會碼」的註冊後即可以99元購買「五行暢遊碼」優惠方案，就能無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車，並享2次渡輪及Youbike前30分鐘免費優惠，又能獲得燈會交通資訊、公共運輸及停車場等交通資訊，也提醒既有往來燈區周邊道路用路人，燈會期間請提前改道，避開道路壅塞。