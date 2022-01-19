2022中台灣元宵燈會預計2月12日展開，預計將湧入大批民眾前往賞燈，為避免文心森林公園周邊交通壅塞，台中捷運公司將於燈會期間調整列車疏運班距，平日視人潮情況調整、假日則從原本10分鐘一班車縮減至8分鐘一班車，也呼籲民眾將車輛停放捷運沿線各站，再轉乘捷運至會場，而若捷運站人潮太多也將啟動管制措施。

台中捷運公司表示，中台灣燈會預計2月12日舉辦至20日，這段期間文心森林公園周邊交通容易壅塞，且停車不易，建議想前往賞燈的民眾可多利用捷運沿線轉乘停車場，舉例來說，民眾可開車或騎機車至市政府站，先將車輛停放在市政公園地下停車場與市政大樓附屬停車場，再搭捷運到文心森林公園站。

此外，包括水安宮站、大慶捷運站周邊都有停車場，民眾透過捷運轉乘賞燈，可避免塞車及找不到車位的問題，若有疑義也可透過台中捷運APP了解停車資訊。

中捷公司指出，今年捷運首度加入元宵燈會疏運，為紓解大量人潮，也將調整列車班距，在燈會期間的周一至周五上班日，原本尖峰時段列車班距為6.5分鐘發一班車、燈會期間將視人潮情況機動派發加班車，而原本10分鐘發一班車的假日時段則調整為8分鐘發車一班，總計燈會期間有兩個周休假日將加開60個班次。

中捷公司強調，緊鄰燈會會場的文心森林公園捷運站，燈會期間預計將出現大量人潮，中捷公司也增派人力在進出站方向引導旅客，並維持候車秩序，若人潮太多時也將啟動管制措施。