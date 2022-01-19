台大醫院昨發布公告表示，2月1日起陪病者如果未完整接種2劑疫苗，需自費入院前3日核酸檢測，中央流行疫情指揮中心表示，此為根據12月底宣布的加強措施，2月1日起全國醫院陪病民眾，如未接種2劑疫苗，需自費快篩或PCR，根據台大醫院規定，一次PCR檢驗最多要付4500元。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，指揮中心已於去年12月底宣布陪病新規，今年1月1日起，沒有完整接種2劑疫苗的民眾，如需進入醫院陪病，須先接受快篩或PCR檢驗，1月31日前為公費採檢。

至於2月1日起，如有民眾要入院陪病但未完整接種2劑疫苗滿14天，就必須自費快篩或PCR採檢；已完整接種者則維持公費，全國醫院都適用。羅一鈞說明，各醫院為了方便陪病民眾，都會設計自己的流程和收費標準，讓民眾可以在入院陪病當天或前一天先做篩檢，取得陰性報告後，再進入醫院陪病。

收費方面，根據台大醫院規定，若屬於排程住院病患的陪病者，得自付998元PCR篩檢費，臨時緊急住院病患的陪病家屬，像是急診或孕婦的陪病者，則需花4500元的PCR篩檢費。