郝龍斌拋「藍白合」 柯文哲揶揄：建議採藍綠合、再被白打敗

2022年台北市長選戰，前台北市長郝龍斌建議「藍白合」，別讓民進黨漁翁得利。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天(19日)出席大數據中心啟用記者會後表示，他還是誠懇建議「藍綠合」，民眾黨則會逐一擊敗。

針對郝龍斌拋出「藍白合」，柯文哲表示，外界常說要「什麼合」，這些都太過於權謀，台灣人民應該思考由誰來坐這個位子比較好，而不是考量誰比較能選得上。柯文哲甚至認為，黃大洲當台北市長做得最好，但若遇到陳水扁、趙少康，就選不上了，所以政治應去思考誰去做最好，而不是這些權謀論。

柯文哲指出，他在台北市只看到「藍綠合」，當時國民黨、民進黨在議會為重陽敬老金覆議案緊密合作。因此，他還是誠懇建議「藍綠合」，因為兩黨有實際合作的經驗，應該會配合得很好，至於「白」是否會被藍綠夾殺，他則笑回，他會一個個單獨打敗藍綠合。

有網友對相關新聞提出看法，「藍成綠附隨組織，再顛覆綠 (X盡黨就是這樣活起來的)」、「連柯P都認為國民黨已經被民進黨收編了」、「國民黨別出餿主意了，藍白合？合啥？」。