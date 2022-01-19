歐股周三早盤繼續下跌。美國國債殖利率創新高，持續給股市帶來壓力，另一方面歷峰集團(Richemont)和英國的博柏利(Burberry)樂觀財報表現，抑制了跌勢。

周三泛歐Stoxx 600指數繼續下探，早市跌1.02點或0.21%，為478.71點。

美國10年期和5年期國債殖利率來到近兩年新高，投資人擔心通膨和美國準備收緊貨幣政策，全球科技股受壓。

德國基準10年期債券殖利率升到超過0%，為2019年5月以來首見。

在連串奢侈品股的優異業績報告之後，零售股升1.7%。

Burberry上漲3.8%。該英國品牌表示，外套和皮件的表現強勁，以及亞洲和歐洲市場的改善，推升上季不折扣的全價銷售的增長。

卡地亞(Cartier)母公司歷峰集團升6.9%。該全球第二大奢侈品集團說，美國和歐洲的珠寶和手錶需求強勁，推動上季銷售成長約三分之一。

半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)上漲0.76%，暫報646歐元。該荷蘭公司上季淨利優於預期，並預計今年銷售將增長20%。