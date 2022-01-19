《北京青年報》報導，今天（1月19日）北京市召開第269場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報了北京市最新疫情信息，今天（1月19日0時至18時）北京市新增5例本土核酸檢測陽性者。4人為同一單位冷庫裝卸工，另1人為同住密接，一同從事冷庫裝卸工作。目前，核酸檢測陽性者1、核酸檢測陽性者3、核酸檢測陽性者4均檢測出Delta變異株特異性突變位點。

核酸檢測陽性者1：現住房山區長陽鎮北廣陽城大街8號單位宿舍，每周例行做一次核酸檢測。自述於1月17日出現咳嗽症狀，自行服用自備藥，未就醫。1月19日報告核酸檢測結果異常，房山區疾控中心立即重複採集其標本進行核酸檢測，結果為陽性。市疾控中心檢測出Delta變異株特異性突變位點。該人員已轉至定點醫院隔離治療。

核酸檢測陽性者2：與核酸檢測陽性者1共同居住，每周例行做核酸檢測一次。自述於1月18日早上出現鼻塞症狀，1月19日報告核酸檢測結果為陽性。目前該人員已轉至本市定點醫院隔離治療。

核酸檢測陽性者3：現住豐台區萬柳園社區，每周例行做核酸檢測一次。自述於1月16日出現咳嗽症狀，用身份證在房山庫房附近長陽鎮某平價藥店購買復方氨酚烷胺膠囊、阿莫西林、感冒速通片，服藥後症狀有所緩解，未就醫。1月19日報告核酸檢測結果異常，區疾控中心立即複採其標本進行核酸檢測，結果為陽性。市疾控中心檢測出Delta變異株特異性突變位點。目前該人員已轉至本市定點醫院隔離治療。

核酸檢測陽性者4：與核酸檢測陽性者3共同居住，每周例行做核酸檢測一次。1月19日例行核酸檢測結果異常，區疾控中心立即複採其標本進行核酸檢測，結果為陽性。市疾控中心檢測出Delta變異株特異性突變位點。目前該人員已轉至本市定點醫院隔離治療。

核酸檢測陽性者5：與核酸檢測陽性者3和4共同居住。1月19日報告核酸檢測結果為陽性。目前該人員已轉至本市定點醫院隔離治療。

北京疾控部門目前已開展流行病學調查和密切接觸者追蹤，對涉及風險點位進行排查，對各類風險人員進行分類管控。