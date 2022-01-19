北市一名許姓防疫計程車司機昨（18日）上午至中山區的防疫旅館外待命，遇上4名年輕男子欲乘車，許姓司機表明是防疫計程車因此不載普通客人，但4男卻不滿，甚至出手痛打許男後逃逸，過程全被一旁汽車行車紀錄器拍下，在網路上掀起討論。

透過影片可見，有4名男子招攬計程車，但司機表明「這是防疫計程車，不能載客」，仍有男子要堅持上車，甚至其中1名男子氣到出腳踹車門，還有人衝上前直接痛毆司機，直到另名同行男子出手勸架，才暫緩暴力行為。

警方指出，45歲許姓計程車自2021年起加入防疫計程車行列，18日上午在中山區一間防疫旅館門口被4名酒客攔下，慘遭其中3名男子圍毆，僅1名未動手，直到司機趁隙拿手機要報警，一群人才見狀趕緊離去。

警方表示，獲報到場後於現場發現一支掉落的手機，目前已鎖定其中一名男子的身分，其餘也已透過調閱監視器畫面掌握行蹤，將通知涉案4人到案說明，以釐清詳細案情。

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