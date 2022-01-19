國民黨團指控，華視總經理莊豐嘉和黨團協商預算提案時，出言恐嚇若不撤案，將召開記者會修理國民黨。中廣董事長趙少康表示，華視今天竟發新聞稿批評國民黨「政治力干預新聞自主」，華視明目張膽用媒體力量修理在野黨，還反咬國民黨干預新聞自由，完全是「打人的喊救人」。

「莊豐嘉的爭議言行已經不是第一次」，趙少康說，去年雙十國慶，莊豐嘉說「為幽靈國慶生」，他在總經理任內，華視虧損越來越大，政治立場鮮明又企業經營不善，早該被撤換。

趙少康指出，莊豐嘉屬於「新頭殼幫」，2016年蔡英文上台後受到拔擢，華視身為公廣集團一員，本就該接受立法院監督，竟敢對立委嗆聲，印證蔡英文執政的無法無天。

他表示，綠媒新頭殼的重要人士在蔡英文執政後一個個雞犬升天，莊豐嘉從新頭殼總製作成了華視總經理，新頭殼前董事蘇正平改任央廣董事，也是台灣事實查核中心創辦人兼諮詢委員，整個「新頭殼幫」與公廣集團、事實查核中心間的關係錯綜複雜。

他批評，國民黨提案要求華視與事實查核中心脫鉤合情合理，竟然被華視總經理放話修理，再度證明獨立機關都是騙。

他說，台灣不只面臨媒體綠化，NCC強勢關掉中天新聞台，還強烈表態要華視遞補黃金52頻道，過去黨政軍介入媒體，現在則是「黨政軍就是媒體」；公廣集團越搞越大、無所不包，還能對國會議員的監督叫板。

他痛批，民進黨上任以來，獨立機關不獨立、行政機關不中立，媒體資源一把抓，已經不是一個華視總經理去留的問題，整個公廣集團跟NCC都應該廢除，打著獨立機構的旗幟濫權，比不獨立機關還糟糕。