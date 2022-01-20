韓國「童顏美女」張娜拉在驅魔奇幻劇《大發不動產》飾演驅魔師及不動產社長，專門淨化鬧鬼的房子，劇中一場被鬼魂拉進水中，險些溺斃的戲，在張娜拉的詮釋下，令觀眾感到無比窒息、喘不過氣，她回憶起拍攝這場戲，「進入浴池的畫面，是在像是室內游泳池的專業攝影棚拍攝的，那裡的水很深，而且我不會游泳，但我其實也沒有覺得特別辛苦。」張娜拉笑著說：「雖然我不會游泳，但很喜歡水。」

《大發不動產》結合恐怖、搞笑、奇幻等元素，隨著劇情發展，張娜拉與鄭容和的關係逐漸拉近，張娜拉劇中總是身穿一身黑，脾氣十分暴躁，生氣的時候總是透過打沙包練拳當作發洩，對此，張娜拉也分享私下的她心情不好時，則是透過睡覺調適心情，她說：「心情不好或是生氣的時候，如果說出來感覺會更累，所以我會睡覺，想辦法睡覺。也因為有了這樣的習慣，每到心情不好或生氣的時候，我就會想睡覺，睡起來心情就會好很多。」

張娜拉詮釋溺斃戲，令觀眾感到無比窒息。（八大提供）

對比劇中角色極為活潑的鄭容和，2人呈現超反差，對此，張娜拉說：「我倒是覺得我們角色個性有點類似，都是對周邊的人很用心，也很多情，對於錯誤的事情，都是無法輕易放過的個性。」並解釋角色會時常板著一張臉的心境，「除了因為不相信任何人，也是因為她會看到別人看不到的東西，所以常常無法說出實話。」該劇八大綜合台晚間10點熱播。