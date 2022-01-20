台股若回檔，承接力道強勁。國泰金控20日公布1月國民經濟信心調查，有46.7％的受訪者預估未來半年台股行情會比現在更高，台股樂觀指數達24.7，創2011年2月之後、即131個月來的新高，本月依舊有34.3％的受訪者有意將現金或存款轉入台股投資，即散戶進場意願仍相當高，台股回檔將有支撐力道。

民眾不止對投資股票抱有極大的興趣，據國泰金控調查，民眾對未來半年「加薪」亦是信心滿滿，有29.1％的受訪者預估未來半年薪資會比現在高，未來薪資指數達16.2，創國泰國民經濟信心指數2010年3月開辦以來的新高。

國泰金指出，國發會最新公布11月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標皆上揚；1月調查結果顯示，景氣現況指數由去年12月的12.8升至26.6，即有52.2％的受訪者覺得現在景氣比過去半年要好，應是去年5月台灣疫情警戒升至三級以來的新高；對於未來景氣展望指數亦由去年12月的4.6上升至17.5，即有44％的人覺得未來半年經濟會比現在更好，比去年底樂觀甚多。

不過變種病毒Omicron在月初相對情況未明，因此難免有影響民眾對未來的預期，在非耐久財消費意願上，即逛街、上館子、住飯店的意願比去年底略微滑落，指數從11.6降到11，但仍不算明顯。

主計總處預估2022年經濟成長4.15％，1月國泰金調查，民眾對2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.44％，83％民眾認為2022年經濟成長率可以破2％；對2022年平均通膨預期值為2.24％，有59％的受訪者預期2022年通貨膨脹率也會破2％。

而庶民最樂觀的表現仍是在股市，國泰金分析，2021年上市櫃企業營收創新高，且市場資金充裕，今年現金股利可期下，即便台股已站上1萬8千點的高點，但1月民眾對股市的樂觀指數依舊由去年12月的11.9快速走高到24.7 ，風險偏好指數亦由上個月的15.2上升至19.9。