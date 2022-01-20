全國電子40年來都秉持「揪感心的初衷」的堅持，每年的歲末年初都會帶來揪感心的影片，今年更特別邀請了金獎團隊拍攝紀錄疫情之下前線醫護人員堅守崗位的故事，更特地請來敏盛醫療體系擔任顧問，協助打造出真實照顧新冠肺炎病患的日常點滴故事，另更推出開春揪振興優惠，包括買四大家電滿5000送500元春節購物金，滿2萬再送LINE POINTS 1000點，綁定LINE好友天天虎禮旺，虎力全開求好運，抽「上上籤」即帶走55吋聯網大電視，再天天抽「大吉」虎運旺旺來2000元電視折價券，還有1000到100元不等的好運優惠券抽獎。

全國電子推出開春揪振興優惠，包括買四大家電滿5000送500元春節購物金，滿2萬再送LINE POINTS 1000點。（全國電子提供）

全國電子就表示，去年因著疫情，消費者居家時間拉長之餘，也隨之帶動各式3C、家電的購買率，尤以冰箱、冷凍櫃、空氣清淨機、廚房料理家電、聯網大電視等銷量更是直線成長，在去年5月開始停課時，更拉提了遠距教學、視訊辦公所需要的3C設備買氣逐日倍增，就連遊戲主機Switch也成為疫情中熱銷的商品，銷量提升了約14%以外，更不用提一有貨即被秒殺的PS5，加上受惠於政府節能家電補助、貨物稅退稅、振興五倍券等政策，也讓其全年業績逆勢成長。

全國電子表示今年早已做好準備，將會有不同產品去補足筆電缺貨的需求。（全國電子提供）

不過目前國外品牌的家電、3C及周邊產品，仍因疫情的問題而供貨不足，特別是台灣消費者熱愛的日韓美製家電，都因為零件、海運等問題，不少商品也仍在缺貨階段，而與晶片有關的產品如筆電等更是供不應求，面對即將來臨的開學季，全國電子就表示：「雖然去年一度面臨筆電、3C周邊等商品熱銷至缺貨的狀況，但今年早已做好準備，將會有不同產品去補足筆電缺貨的需求，消費者不必擔心。」